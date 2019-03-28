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Гуайдо назначил дату свержения Мадуро 

Lenta.ru + ещё 13 19 минут назад
Фото: Ivan Alvarado / Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля тактические действия в рамках операции «Свобода» по свержению президента Николаса Мадуро. Об этом он написал в своем Twitter.
«В этот день мы должны быть подготовлены и организованы, с уже сформированными комитетами помощи и свободы», — сообщил Гуайдо.
В другом твите он призвал венесуэльцев выйти на улицу 30 марта, чтобы «требовать прекращения узурпации власти и протестовать против отсутствия социальных гарантий. „Режим желает, чтобы мы привыкли к трагедии, но есть люди, которые хотят отстаивать свои права“, — заявил оппозиционер.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.
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