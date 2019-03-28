Гуайдо назначил дату свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля тактические действия в рамках операции «Свобода» по свержению президента Николаса Мадуро . Об этом он написал в своем Twitter.

«В этот день мы должны быть подготовлены и организованы, с уже сформированными комитетами помощи и свободы», — сообщил Гуайдо.

В другом твите он призвал венесуэльцев выйти на улицу 30 марта, чтобы «требовать прекращения узурпации власти и протестовать против отсутствия социальных гарантий. „Режим желает, чтобы мы привыкли к трагедии, но есть люди, которые хотят отстаивать свои права“, — заявил оппозиционер.