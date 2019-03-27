Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гуайдо заявил, что операция по свержению президента Мадуро начнется в Венесуэле 6 апреля 

ТАСС 1 час назад
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter в среду.
"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы", — написал политик. Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения. "Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", — добавил Гуайдо.
Ранее оппозиционер призвал народ выйти в субботу, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране.
Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.
Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
ТАСС: последние новости
Гуайдо: прибытие военных из России свидетельствует о недоверии Мадуро к своим солдатам Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию Лидер "Океана Эльзы" призвал выбирать президента Украины ответственно, а не "по приколу"
Комментарии4
В мире , Видео , Николас Мадуро , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сыграет еще пару партий»: где находится Дворкович47
Пока вы не уснули: Порошенко поставил России условие20
Миллиард не помог: суд отправил Абызова за решетку4
Спасти болото: китайцам запретили разливать Байкал24
Стало известно о диалоге Алдонина и Фролова
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Сбежавший из России Панин лег в клинику
Шоу-бизнес Статьи
Рынска дала Малашенко сомнительный совет
Шоу-бизнес
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Происшествия
«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова
Шоу-бизнес
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение