Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердила, что глава правительства пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава ЕС . Об этом корреспонденту ТАСС сообщили на Даунинг-стрит, 10, направив расшифровку слов Мэй, сказанных ей в среду на заседании парламентского Комитета 1922, который объединяет рядовых парламентариев от Консервативной партии.

"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии. Я прошу всех в этом зале поддержать сделку [с Евросоюзом] для того, чтобы мы выполнили наш исторический долг — претворили в жизнь решение британского народа и покинули Европейский союз в организованной манере без лишних осложнений", — сказала Мэй.

"Я ясно услышала то, каково настроение партии. Мне известно о ее стремлении получить новый подход, нового лидера на втором этапе переговоров по Brexit, и я не буду этому препятствовать. Мы должны провести сделку и осуществить Brexit", — сказала премьер-министр.

В связи с тем, что Палата общин уже дважды (15 января и 12 марта) отвергала проект сделки с ЕС, 21 марта 27 глав государств и правительств Евросоюза приняли на саммите в Брюсселе решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет. Среди тех, кто голосовал против сделки, были и члены правящей Консервативной партии , поддержкой которой Мэй и попыталась заручиться ценой своего поста.

При этом, под вопросом до сих остается и возможность проведения самого голосования, поскольку ранее спикер палаты Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству инициировать его в третий раз, пока в соглашение не будут внесены существенные изменения. Правительство не исключает, что попробует провести голосование 29 марта. Если эти планы подтвердятся, что эта дата совпадет с той, когда страна должна была изначально покинуть ЕС.