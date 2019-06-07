Как Украина готовится к парламентским выборам

Указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов заставил депутатов в срочном порядке готовиться к парламентским выборам. Результаты могут значительно изменить расклад сил. Основные представители сегодняшней украинской власти рискуют остаться за бортом и не пройти проходной барьер. Поэтому депутаты ведут переговоры об объединении и думают, что поменять в своих партиях, чтобы вписаться в новый состав Рады.

Победа Владимира Зеленского в президентской гонке, а также его указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов преломили ход политической жизни на Украине

Парламентские выборы состоятся уже 21 июля, и каждая партия вынуждена в кратчайшие сроки завоевать доверие граждан.

«Слуга народа»

Согласно опросам, партия Зеленского «Слуга народа» имеет достаточно неплохие шансы на успех. Результаты исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного 29 мая-3 июня, говорят, что «Слугу» готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. По сравнению с опросом, проведенным 16-21 мая, рейтинг партии вырос примерно на 5%.

Заседания Верховной рады, на которых депутаты вступают в открытое противостояние с Зеленским, блокируя его законопроекты и не отпуская в отставку чиновников, лишь способствуют росту популярности президента.

В партии уже заявили, что желают заполучить однопартийное большинство. В противном случае, «Слуга народа» готов сотрудничать с теми, кто придерживается их взглядов.

Предварительный успех еще не созданной партии значительно затрудняет задачу остальным политическим объединениям, которые, в основном, представлены старой школой.

Впрочем, некоторые вопросы о создании «Слуги народа» все же есть. В партии заявили, что набирать кандидатов на участие по мажоритарным округам будут с помощью конкурса. Партийный же список будет формироваться из кадрового резерва партии.

Заявки на участие в отборе принимались до 2 июня, и уже 8 июня планируется объявить состав партии.

То есть на отбор отведено всего четыре дня, за такой короткий срок обработать тысячи заявок крайне трудно. Причем кастинг проводится в несколько этапов, один из которых подразумевает опрос жителей того города, откуда родом потенциальный кандидат, о его репутации.

Смогут ли победители отбора завоевать симпатию жителей украинских регионов за столь короткий срок — неизвестно. Впрочем, не исключено, что успех «Слуге народа» принесут имя президента, который удерживает пока основную поддержку граждан, и еще не запятнанная репутация партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь»

Это политическое объединение также имеет достаточно неплохие шансы на предстоящих выборах. Рейтинг партии составляет 10,7%, она занимает второе место на сегодняшний день.

Вадимом Новинским и Кроме того, депутаты ведут переговоры о присоединении части «Оппозиционного блока» во главе с Борисом Колесниковым Александром Вилкулом . О том, что политикам «юго-восточной оппозиции» следовало бы объединиться, чтобы получить большую поддержку своего электората, говорилось еще на этапе президентских выборов. Тогда в гонке приняли участие сразу три кандидата, которые и раскололи голоса от юго-востока.

Если на этот раз двое из них ( Юрий Бойко от «платформы» и Александр Виклул от «блока») объединятся, то шансы могут возрасти.

Успеху партии может способствовать политика Зеленского относительно Донбасса и России. В ходе предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал важность ведения переговоров с Москвой и обещал любой ценой остановить конфликт в Донбассе. Это, пожалуй, главные принципы «Оппозиционной платформы».

Однако с диалогом президент не спешит, а его риторика в адрес России стала жестче. Если за оставшийся срок Зеленский не вернет прежний настрой, то часть его избирателей могут уйти к «Оппозиционной платформе», разочаровавшись в намерениях главы государства.

Тем не менее, после выборов формирование коалиции в составе «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы» выглядит вполне логично. В этом случае можно ожидать, что политика Украины по отношению к России несколько смягчится благодаря балансу, который привнесет «Оппоплатформа».

Петр Порошенко явно не намерен отказываться от власти. Его партия, которая теперь носит название «Европейская солидарность», занимает большинство кресел в Раде на протяжении последних пяти лет, партия не привыкла играть второстепенную роль в политической жизни Украины.

Однако чтобы на этот раз не оказаться на периферии, депутатам предстоит проделать колоссальную работу меньше чем за два месяца. Согласно результатам опросов, это политическое объединение набирает 7,8% и занимает третье место.

Сейчас же партия возглавляет антирейтинг — за нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Эффект от тотального поражения Порошенко на президентских выборах еще не прошел. Фигура политика спустя пять лет его нахождения на посту главы государства, очевидно, вызывает у людей раздражение. Пошатнуть рейтинг партии могут начатые на Украине уголовные дела против Порошенко. А на фоне колоссального успеха Зеленского и его призывов к роспуску Рады, кабинета министров и полному обновлению кадрового политического состава шансы партии экс-президента выглядят еще хуже.

В этих условиях «Европейская солидарность» и решила сделать ставку на обновление, чтобы попытаться избавиться от негативной репутации.

Вычеркнув имя Порошенко из названия партии, «Европейская солидарность» сделала первый шаг к парламентским выборам. Сокращенное название партии — « ЕС », призвано продемонстрировать избирателям основные ценности объединения.

Как рассказал Петр Порошенко, «Европейская солидарность» пройдет через значительные изменения, в результате которых партия будет представлена с новым руководством и большим представительством общественности, волонтеров и добровольцев.

Впрочем, сам Порошенко избран лидером объединения. Кроме того, похоже, что в партию войдет спикер Рады Андрей Парубий , причем в первой десятке. Политик сейчас активно противостоит Зеленскому и прочно ассоциируется у избирателей как один из главных врагов президента.

Неизвестно также, удастся ли экс-президенту внести в партию необходимые изменения, не потеряв при этом своих избирателей, которые голосовали за него на президентских выборах.

За партию Юлии Тимошенко готовы отдать свои голоса 6,9%. Один из вариантов, который прогнозируют политологи, — коалиция «Слуги народа» и «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

На возможность создания этой коалиции указывает сразу несколько факторов. Один из них — заявление представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука. Он сообщил, что партия Зеленского может сотрудничать в парламенте будущего созыва с партией Тимошенко.

Бывший премьер-министр уже не раз оказывала публичную поддержку Зеленскому и его решениям.

Как сообщают украинские издания, в преддверии выборов «Батькивщина» вела переговоры об объединении сразу с несколькими силами.

Впрочем, переговоры, судя по всему, прошли неудачно. Тимошенко уже заявила, что ее партия самостоятельно выступит на парламентских выборах.

Как сообщает «Страна.ua», в объединении сил был заинтересован лидер Радикальной партии Олег Ляшко . Рейтинг его партии составляет 2,4%, которых недостаточно для преодоления 5%-го проходного барьера.

«Отказать Ляшко было разумным решением. Рейтинг «Батькивщины» колеблется от 5% до 7%. Главрадикал привел бы процента 2% избирателей, которых бы обменял на плюс-минус пять человек в будущей фракции. Но это были бы лично его депутаты, а не Юлины. И, опираясь на них, он сразу стал бы интриговать», — объясняет собеседник издания во фракции РП.

Также свое сотрудничество Тимошенко предлагал и Виталий Кличко , который является лидером партии УДАР, которая, кстати, была сформирована внутри «Блока Петра Порошенко». Рейтинг партии киевского мэра вовсе составляет 0,3%.

«Сила и честь», «Голос»

Единственное перспективное сотрудничество «Батькивщине» может предложить «Сила и честь» Игоря Смешко . Рейтинг этой партии составляет 4,3%. Штаб возглавил известный журналист Дмитрий Гордон , который занимался продвижением Смешко еще во время его президентской кампании.

Успех «Силы» стал неожиданным для многих. Впрочем, амбиции Смешко не ограничиваются парламентскими выборами. Как рассказал Гордон, политик принимает участие в гонке, чтобы занять кресло премьер-министра.

Обгоняет «Силу и честь» партия «Голос» Святослава Вакарчука , которая может рассчитывать на 5,6%. Идеология этого политического объединения похожа на идеологию Порошенко — «Армия, язык, вера». Однако репутация Вакарчука гораздо лучше, чем у экс-президента, что играет ему на руку.

Кстати, Руслан Стефанчук, говоря о том, с кем «Слуга народа» может объединиться, кроме «Батькивщины», назвал и партию «Голос».

Остальные

«Народный фронт» пойдет на выборы только по мажоритарной системе. Свою партию создал и премьер-министр Владимир Гройсман . Он поведет свое объединение под названием «Украинская стратегия» самостоятельно. Примечательно, что политик не стал объединяться даже с Петром Порошенко, хотя Гройсман состоял в партии экс-президента и был его соратником.

Еще одна новая партия — партия мэров «Доверяй делам», которую создают мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес . Украинские издания также сообщают, что эта политическая сила создается при активном участии Игоря Коломойского.

Шансов у этих политических объединений не так много. Примечательно, что за бортом, скорее всего, остаются основные представители сегодняшней власти.