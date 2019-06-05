Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского публично ответить, на каком основании украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия блокады с Донбасса на следующем заседании участников Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!", — написал Порошенко в среду в Facebook.

Как сообщил в среду после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.

"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой [глава украинской делегации], — сказал он. — Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз". По словам Сайдика, введение Киевом в марте 2017 года блокады Донбасса работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта. "Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении, — считает Сайдик. — Снятие блокады — это был бы большой прогресс".

Ранее полпред России в Контактной группе Борис Грызлов проинформировал, что экономической подгруппе уже "дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса". По его словам, в этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже более 10 тысяч человек, свыше 20 тысяч получили ранения.

Одновременно Киевом была введена полная блокада региона, прерваны все экономические связи, прекращены социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий. На линии соприкосновения введена пограничная система пропуска.