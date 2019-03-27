«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Бывший зампред правительства Аркадий Дворкович покинул Россию. Местонахождение бывшего куратора топливно-энергетического комплекса заинтересовало общественность в связи с задержанием Михаила Абызова.
Индия сбила спутник и объявила себя сверхдержавой
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во время обращения к нации, что индийские военные сбили спутник на околоземной орбите в рамках испытания антиспутникового оружия.
Порошенко поставил России условие
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев сможет начать политический диалог с Москвой.
Уволенная за фото учительница получила новую работу
Уволенная из-за фотографии в купальнике учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова приняла новое предложение министра образования и науки Алтайского края.
Башкирские врачи со «смешными» зарплатами решили уволиться
Врачи роддома из башкирского Салавата, смеявшиеся во время доклада об их зарплатах, начали массово увольняться.
Появились подробности гибели россиян в Сирии
Погибшие в Сирии российские военные были майором и полковниками, а выдать их террористам могли «переобувшиеся» боевики или проиранские подразделения.
Умерла звезда «Формулы любви»
Кадр из х/ф "Формула любви" (1984 г.) / реж. М. Захаров
Ford оставил Россию без легковушек
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
Несколько дней назад россиянка выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, а до того стала второй на чемпионате Европы и выиграла две золотые медали и одну серебряную на этапах Гран-при.
Россиянкам решили продлить рабочий день
Рабочая неделя почти 13 миллионов российских женщин может стать длиннее, рассказали в пресс-службе Министерства труда.
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер.