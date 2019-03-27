Главные события среды

«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг

Бывший зампред правительства Аркадий Дворкович покинул Россию . Местонахождение бывшего куратора топливно-энергетического комплекса заинтересовало общественность в связи с задержанием Михаила Абызова.

Индия сбила спутник и объявила себя сверхдержавой

Порошенко поставил России условие

Уволенная за фото учительница получила новую работу

Башкирские врачи со «смешными» зарплатами решили уволиться

Врачи роддома из башкирского Салавата, смеявшиеся во время доклада об их зарплатах, начали массово увольняться

Появились подробности гибели россиян в Сирии

Умерла звезда «Формулы любви»

Кадр из х/ф "Формула любви" (1984 г.) / реж. М. Захаров

Ford оставил Россию без легковушек

Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова

Несколько дней назад россиянка выиграла чемпионат мира по фигурному катанию , а до того стала второй на чемпионате Европы и выиграла две золотые медали и одну серебряную на этапах Гран-при.

Россиянкам решили продлить рабочий день