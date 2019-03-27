Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг

Бывший зампред правительства Аркадий Дворкович покинул Россию. Местонахождение бывшего куратора топливно-энергетического комплекса заинтересовало общественность в связи с задержанием Михаила Абызова.

Индия сбила спутник и объявила себя сверхдержавой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во время обращения к нации, что индийские военные сбили спутник на околоземной орбите в рамках испытания антиспутникового оружия.

Порошенко поставил России условие

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев сможет начать политический диалог с Москвой.

Уволенная за фото учительница получила новую работу

Уволенная из-за фотографии в купальнике учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова приняла новое предложение министра образования и науки Алтайского края.

Башкирские врачи со «смешными» зарплатами решили уволиться

Врачи роддома из башкирского Салавата, смеявшиеся во время доклада об их зарплатах, начали массово увольняться.

Появились подробности гибели россиян в Сирии

Погибшие в Сирии российские военные были майором и полковниками, а выдать их террористам могли «переобувшиеся» боевики или проиранские подразделения.

Умерла звезда «Формулы любви»

Кадр из х/ф "Формула любви" (1984 г.) / реж. М. Захаров
Ушел из жизни на 88-м году актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили.

Ford оставил Россию без легковушек

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова

Несколько дней назад россиянка выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, а до того стала второй на чемпионате Европы и выиграла две золотые медали и одну серебряную на этапах Гран-при.

Россиянкам решили продлить рабочий день

Рабочая неделя почти 13 миллионов российских женщин может стать длиннее, рассказали в пресс-службе Министерства труда.

Германия назвала сроки отказа от российского газа

Газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер.
Комментарии13
В мире , Видео , Нарендра Моди , Аркадий Дворкович , Петр Порошенко , Нодар Мгалоблишвили , Абызов Михаил Анатольевич , Дмитрий Козак , Минтруд , Ford , РИА Новости , Reuters , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ резко ответили на призыв Трампа «убраться» из Венесуэлы
«Россия должна убраться»: Трамп озвучил требования380
Умер Валерий Быковский40
Миллиард за свободу: предложение Абызова306
Суд решил судьбу Абызова12
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Сбежавший из России Панин лег в клинику
Шоу-бизнес Статьи
Рынска дала Малашенко сомнительный совет
Шоу-бизнес
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Происшествия
«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова
Шоу-бизнес
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение