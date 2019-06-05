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Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе 

РИА Новости + ещё 3 55 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений в адрес России.
Так, глава государства обратился к Москве в Facebook из-за ситуации в Донбассе. Ранее ВСУ заявили о гибели трех военнослужащих и ранении еще трех при обстрелах.
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске". При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
Несмотря на заявления Зеленского о том, что он считает своей первоочередной задачей достижение мира в Донбассе, власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны ВСУ. Так, за неделю при обстрелах силовиков погибли два человека.
На прошлой неделе в МЧС ДНР сообщили, что из-за обстрелов за пять дней пострадали шесть мирных жителей республики, в том числе двое детей.
Кроме того, на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском президент Украины заявил, что вступление страны в ЕС стало смертью "российского имперского проекта".
"Европейская интеграция — это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", — цитирует слова президента его администрация в Twitter.
Кроме того, по словам Зеленского, это станет путем к "демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве".
Туск со своей стороны пообещал, что Евросоюз продолжит финансово поддерживать Киев вне зависимости от ситуации в Донбассе.
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Комментарии
В мире , Армия , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Европейский совет , МЧС , Минск , Москва
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