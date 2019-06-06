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В Ираке предотвратили крупный теракт 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Рафаэль Даминов
Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.
"Во время спецоперации, отличившейся точностью информации разведки и достижением элемента внезапности и быстроты исполнения, отряды управления военной разведки 7-й дивизии при участии заместителя командующего дивизии и разведки 29-й бригады и батальона дивизии и при взаимодействии с авиацией международной коалиции сумели предотвратить крупный теракт, который был направлен на невинных граждан по случаю Ид аль-Фитр в районе аль-Багдади в провинции Анбар", — сообщается в заявлении.
Отмечается, что в ходе операции были ликвидированы семь террористов, на которых были надеты пояса смертников. Также сообщается, что у террористов было при себе различное оружие и самодельные взрывные устройства.
Праздник разговенья — Ид аль-Фитр, который у тюркских народов носит название Ураза-байрам, отмечается после окончания месяца мусульманского поста Рамадана, когда в светлое время суток верующим запрещается есть, пить и испытывать телесные наслаждения. Они должны посвятить этот месяц молитвам, благотворительности и добрым поступкам.
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Комментарии
В мире , Министерство обороны , Ирак
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