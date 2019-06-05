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Трамп арендовал четыре лимузина у ирландской похоронной фирмы, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп арендовал для передвижения по Ирландии четыре лимузина похоронной фирмы JP Ward & Sons, считает газета Guardian.
Согласно информации на правительственном сайте США, расположенная в Ирландии похоронная фирма получила от администрации Трампа четыре транша на общую сумму около 935 тысяч долларов. При этом госдеп США не ответил на запрос о подтверждении информации о том, что сумма предназначалась для аренды автомобилей. Однако, как пишет издание, американский лидер мог арендовать четыре лимузина Mercedes для поездки в ирландский Дунбег.
В самой похоронной фирме изначально сообщили, что ничего не знают об аренде автомобилей президентом США, а позднее перестали отвечать на звонки и электронные письма.
"Ваш комфорт и безопасность — наш приоритет номер один", —
говорится в заявлении JP Ward & Sons, согласно которому автомобилями фирмы управляют профессиональные водители.
По информации издания, документы госдепа США свидетельствуют о том, что пребывание Трампа и его окружения в отеле InterContinental London Park Lane обошлось американским налогоплательщикам в сумму свыше 1,2 миллиона доллара.
Госвизит президента США в Соединенное Королевство начался в понедельник: Трамп прибыл в Британию со всей семьей утром, после полудня был принят королевой Елизаветой Второй, а вечером принял участие в большом государственном банкете в Букингемском дворце. Во вторник прошли его переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй. Визит носит церемониальный характер. В среду Трампы отправятся из Великобритании в Ирландию, где у президента США запланированы переговоры с премьером этой страны Лео Варадкаром.
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В мире , США , Елизавета II , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Госдеп США , The Guardian , Ирландия
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