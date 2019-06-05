Трамп арендовал четыре лимузина у ирландской похоронной фирмы, сообщили СМИ

Согласно информации на правительственном сайте США, расположенная в Ирландии похоронная фирма получила от администрации Трампа четыре транша на общую сумму около 935 тысяч долларов. При этом госдеп США не ответил на запрос о подтверждении информации о том, что сумма предназначалась для аренды автомобилей. Однако, как пишет издание, американский лидер мог арендовать четыре лимузина Mercedes для поездки в ирландский Дунбег.

В самой похоронной фирме изначально сообщили, что ничего не знают об аренде автомобилей президентом США, а позднее перестали отвечать на звонки и электронные письма.

"Ваш комфорт и безопасность — наш приоритет номер один", —

говорится в заявлении JP Ward & Sons, согласно которому автомобилями фирмы управляют профессиональные водители.

По информации издания, документы госдепа США свидетельствуют о том, что пребывание Трампа и его окружения в отеле InterContinental London Park Lane обошлось американским налогоплательщикам в сумму свыше 1,2 миллиона доллара.