Трамп заявил о намерении прогнать Россию из Венесуэлы

«Россия должна уйти», — заявил американский лидер, комментируя ситуацию в Венесуэле, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистов президентского пула Трампа.

При этом он отметил, что для американских властей «открыты все варианты», чтобы добиться этого.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон , комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии».

При этом Болтон указал на то, что США «направляют продовольствие и медикаменты, чтобы помочь народу Венесуэлы».