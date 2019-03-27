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Трамп заявил о намерении прогнать Россию из Венесуэлы 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы.
«Россия должна уйти», — заявил американский лидер, комментируя ситуацию в Венесуэле, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистов президентского пула Трампа.
При этом он отметил, что для американских властей «открыты все варианты», чтобы добиться этого.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии».
При этом Болтон указал на то, что США «направляют продовольствие и медикаменты, чтобы помочь народу Венесуэлы».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Болтона, заявила, что первыми суверенитет республики нарушили страны Запада.
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В мире , Джон Болтон , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Венесуэла , США
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