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Экс-глава МИД Австралии назвал попытки США включить Китай в СНВ нелепыми 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
РИМ, 5 июн — РИА Новости. Попытки США привлечь Китай к Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 обречены на провал, заявил РИА Новости в среду бывший министр иностранных дел Австралии Гарет Эванс.
"Нелепо пытаться включить Китай в переговоры (по вступлению в новый СНВ — Прим. ред.), это просто предлог для того, чтобы ничего не делать. Очевидно, что нужно продлить действующий договор и не возиться с новыми правилами подсчета в рамках договора, новыми определениями", — заявил Эванс в Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
По его словам, СНВ-3 — «соглашение очень важное и в символическом, и в практическом смыслах», и нельзя довести его до состояния, в котором находится сейчас Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"ДРСМД уже в таком положении, что вернуть его к жизни будет намного сложнее, чем добиться продления СНВ-3", — констатировал бывший министр.
Между тем другой эксперт, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (США) Марк Фитцпатрик увидел в недавнем заявлении госдепа США по СНВ-3 повод для некоторого оптимизма.
В середине мая заместитель госсекретаря Андреа Томпсон сообщила Конгрессу, что, по мнению США, все новые российские системы вооружений, в том числе «Сармат» и «Авангард», подпадают под действие этого соглашения.
"Это шаг вперед, потому как раньше (президент США) Дональд Трамп говорил этому (вопросу о продлении — Прим. ред.) «нет». Так что теперь вопрос в деталях", — поделился ученый мнением с РИА Новости.
Он считает, что было бы логично включить новейшие российские системы оружия в договор, и «этого было бы достаточно» для продления. Но США в случае гипотетического согласия России должны предложить что-то взамен.
Что касается привлечения Китая к СНВ-3, Фитцпатрик согласился, что это не обязательно.
"В конце концов, Китай уступает США и России по ядерному арсеналу в десять раз", — напомнил собеседник агентства.
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В мире , Азия , Оружие , Статьи , США , Андреа Томпсон , Марк Фитцпатрик , Дональд Трамп , Гарет Эванс , МИД , Госдеп США , РИА Новости , Австралия , Китай , Рим
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