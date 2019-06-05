Украинцы изменили отношение к ЕС и НАТО после победы Зеленского

Взгляды украинцев на членство в Евросоюзе НАТО изменились после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные мониторинга общественных настроений, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным исследования, сейчас украинцы хотят вступить в ЕС и НАТО сильнее, чем когда-либо за всю историю своей независимости. Так, 62 процента граждан хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Такой уровень поддержки евроинтеграции держится в украинском обществе с апреля 2019 года.

До этого за вступление Украины в ЕС никогда не выступали более 60 процентов граждан. Популярнее всего эта идея была в январе 2016 года, когда между сторонами начало действовать соглашение о свободной торговле: тогда продолжить евроинтеграцию хотели 59 процентов граждан Украины. Примечательно, что развивать отношения одновременно и с ЕС, и с Россией хотели бы только 24 процента украинцев.

Вступление Украины в НАТО приветствует меньшее число граждан — 53 процента. Тем не менее, этот показатель также является рекордным. Более половины населения страны (51 процент) стремились к членству в военном альянсе только в конце 2014 года, однако с тех пор их число снижалось вплоть до 40 процентов.