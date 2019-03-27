Мадуро не приедет в Россию в ближайшее время

Информацию об этом сообщил агентству РИА Новости анонимный источник в дипломатических кругах Каракаса.

Последний визит лидера латиноамериканской страны в Москву в декабре 2018 года закончился заключением соглашения о сотрудничестве.

Ранее News.ru сообщал, что Мадуро обвинил опозиционера Гуайдо в подготовке его убийства. Как подчеркнул глава государства, есть все доказательства, что политик занимался подготовкой его физического устранения.