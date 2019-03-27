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Мадуро не приедет в Россию в ближайшее время 

News.ru + ещё 6 27 марта 2019
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшие месяцы не собирается посещать РФ.
Информацию об этом сообщил агентству РИА Новости анонимный источник в дипломатических кругах Каракаса.
Последний визит лидера латиноамериканской страны в Москву в декабре 2018 года закончился заключением соглашения о сотрудничестве.
Ранее News.ru сообщал, что Мадуро обвинил опозиционера Гуайдо в подготовке его убийства. Как подчеркнул глава государства, есть все доказательства, что политик занимался подготовкой его физического устранения.
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В мире , Армия , Войска , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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