Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Литве назвал виновных по делу о событиях 1991 года 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января в 1991 году у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова, передает Sputnik Литва.
"Обоих россиян судили заочно. Суд признал их виновными "в преступлениях против человечности и военных преступлениях". Головатова осудили на 12 лет тюрьмы, а Язова — на десять лет", — говорится в сообщении.
В суде началось заседание по делу о событиях 13 января 1991 года, на нем также должен быть вынесен приговор гражданам РФ Юрию Мелю и Геннадию Иванову. Ранее в посольстве РФ в Вильнюсе сообщили, что российским дипломатам было отказано в присутствии на судебном заседании из-за того, что "в суде нет мест".
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
Среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов — бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова — к 12 годам.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.
Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.
Последние новости
Почему туристы из России в Турции не выходят из отелей "Лучше бы он не вмешивался": казанец вступился за девушку и получил срок Что будет с бензином после 1 апреля
Комментарии1
В мире , Прибалтика , Геннадий Иванов , Дмитрий Язов , Госдума , СКР , ИА Sputnik , Вильнюс , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия должна уйти»: Трамп озвучил требования273
Умер Валерий Быковский26
Миллиард за свободу: предложение Абызова293
Суд решил судьбу Абызова
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг581
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Сбежавший из России Панин лег в клинику
Шоу-бизнес Статьи
Рынска дала Малашенко сомнительный совет
Шоу-бизнес
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Происшествия
«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова
Шоу-бизнес
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение