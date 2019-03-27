«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле

«Евровидение» в Израиле под угрозой срыва

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» в Тель-Авиве могут отменить из-за проблем с безопасностью. В понедельник палестинские террористы обстреляли дом в израильском поселении Мишмерет, из-за чего пострадало семь человек, в том числе дети.

Проведение музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве оказалось под угрозой срыва. Опасения организаторов связаны с обострившимся конфликтом между Израилем Палестиной — в частности, с недавними ракетными атаками. Об этом пишет сообщает The Jerusalem post.

На рассвете 25 марта боевики исламистского движения ХАМАС обстреляли израильское поселение Мишмерет. В результате разрушения дома пострадали семь человек, в том числе дети: две женщины получили ранения средней тяжести, остальные отделались легкими повреждениями и испугом.

В материале говорится, что официальные представители Европейского вещательного союза (EBU) следят за развитием ситуации, но не имеют конкретного плана для дальнейших действий.

«Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для EBU. Мы продолжаем работать вместе с бродкастером KAN и соответствующими израильскими властями для обеспечения благополучия всех, кто готовится к «Евровидению» в мае и участвует в нем. Мы будем продолжать внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле», — говорится в официальном сообщении организации.

Сообщается, что во время ракетного обстрела, в понедельник утром, в Израиль прибыли участники «Евровидения» из Великобритании, Норвегии и Черногории. Через несколько часов после случившегося туда прилетела представительница Македонии. Россиянин Сергей Лазарев планирует отправиться в Тель-Авив в четверг.

Несмотря на тщательную подготовку обеспечения безопасности на мероприятии, организаторы не могут обещать, что палестинские ракеты не упадут на место проведения конкурса.

Выходит, что власти Израиля не в силах гарантировать участникам со всего мира безопасность на «Евровидении»: террористы могут расстрелять участников масштабного события.

Ранее украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун), которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но отказалась от участия в конкурсе, разместила в инстаграме фотографию из студии московской радиостанции. На снимке она изображена в черном платье, надетом поверх белой рубашки. Завершили эпатажный образ звезды черные ботфорты и солнцезащитные очки.

Подавляющая часть подписчиков артистки оказалась не на ее стороне: Корсун окрестили «беспринципной» из-за «непатриотичной» поездки в Россию.

«Никаких принципов, где платят, туда и летит», «И она еще возмущается чего ее на „Евровидение“ не пропустили… У нее каждая вторая фотка из России», «Так и знала, что от „Евровидения“ она отказалась, потому что в России больше бабок предложили. Фу!», «Беспринципный человек, там и оставайся», — писали украинские комментаторы.

Другие же поддержали певицу, подчеркнув, что она в любом случае платит налоги Украине и ездит во «враждебную» страну лишь для того, чтобы привезти оттуда деньги.

Ранее стало известно, что Украине грозит штраф за отказ от участия в международном песенном конкурсе.

Об этом заявил официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман. Он отметил, что вопрос о возможных санкциях в отношении страны рассмотрят после окончания музыкального состязания.

Напомним, в конце февраля Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019», объяснив это чрезмерной политизацией конкурса. Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие», — гласило заявление НОТУ.

Первой об отказе представлять страну на конкурсе заявила победительница национального отбора — певица Maruv (Анна Корсун). Конфликт возник из-за того, что артистка часто гастролирует по России и не скрывает этого. Следом за ней от поездки в Израиль отказались остальные участники отбора, объяснив свое решение «кабальными» условиями участия в состязании.