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Папа Римский объяснил, почему отдергивает руку при поцелуе кольца 

Газета.Ru + ещё 2 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск объяснил, почему он отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Слова понтифика передал пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джизотти, передает Associated Press.
Как отмечается, глава Католической церкви боится распространения микробов. В тот день, когда верующие заметили его необычное поведение, к нему подходило большое количество людей.
"Святой отец сказал мне, что мотивация была очень простой, — это гигиена", — подчеркнул Джизотти.
Он добавил, что понтифик не хочет допустить распространения инфекции из опасения не за себя, а за людей.
Ранее сообщалось, что папа Римский отдергивает руку при поцелуе кольца.
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В мире , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Associated Press , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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