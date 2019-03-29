Папа Римский объяснил, почему отдергивает руку при поцелуе кольца

Как отмечается, глава Католической церкви боится распространения микробов. В тот день, когда верующие заметили его необычное поведение, к нему подходило большое количество людей.

"Святой отец сказал мне, что мотивация была очень простой, — это гигиена", — подчеркнул Джизотти.

Он добавил, что понтифик не хочет допустить распространения инфекции из опасения не за себя, а за людей.

Ранее сообщалось, что папа Римский отдергивает руку при поцелуе кольца.