Порошенко заявил, что считает президента РФ своим «оппонентом»

"Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, мой союзник — украинский народ. Кто мой оппонент — единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать, мой оппонент — Путин", — сказал Порошенко во вторник в эфире телеканала ICTV.

"Сегодня выбор: или мы за Украину, или мы за Россию", — сказал Порошенко, добавив, что, по его мнению, все, что ослабляет Укриану, "усиливает" президента РФ.

Это не первый случай, когда Порошенко противопоставляет себя российскому президенту. Объявляя в январе о своем намерении участвовать в выборах, Порошенко объяснил свое решение задачей не допустить "реванша Москвы".