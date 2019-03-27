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Порошенко заявил, что считает президента РФ своим «оппонентом» 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главным его оппонентом является президент России Владимир Путин.
"Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, мой союзник — украинский народ. Кто мой оппонент — единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать, мой оппонент — Путин", — сказал Порошенко во вторник в эфире телеканала ICTV.
"Сегодня выбор: или мы за Украину, или мы за Россию", — сказал Порошенко, добавив, что, по его мнению, все, что ослабляет Укриану, "усиливает" президента РФ.
Это не первый случай, когда Порошенко противопоставляет себя российскому президенту. Объявляя в январе о своем намерении участвовать в выборах, Порошенко объяснил свое решение задачей не допустить "реванша Москвы".
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В мире , Видео , Украина
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