Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Порошенко назвал своего главного оппонента и главного союзника на выборах 2019 года, передает ICTV.

«Когда меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я буду объединяться, координировать свои действия, то говорю, что мой союзник — это украинский народ. Мой оппонент — Владимир Путин», — заявил Порошенко.

Порошенко утверждает, что во время принятия решения о недопуске на выборы граждан России в составе миссии наблюдателей от ОБСЕ на него оказывалось давление, но его поддержали «украинский народ» и «международные партнеры». При этом он не пояснил, о каких именно «международных партнерах» идет речь, передает ТАСС.

Порошенко назвал президентские и парламентские выборы «точкой невозвращения», после которой в 2021–2022 годах Украина якобы «станет энергонезависимой» и прекратит импортировать газ, передает РИА «Новости»

Президент Украины заявил, что подал в суд на телеканал «1+1», чтобы защитить страну от олигарха, бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского. По словам Порошенко, «красная линия перейдена». При этом он заявил, что «никогда не судился с журналистами и сейчас не собирается это делать».

Иск Порошенко назвал «элементом защиты государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей и думает, что за ниточки будет управлять украинскими марионетками». Он обвинил Коломойского в том, что олигарх пытается дестабилизировать ситуацию на Украине похищенными у вкладчиков деньгами.

В субботу на канале «1+1» журналисты рассказали о многочисленных коррупционных схемах, в которых, по их словам, участвовал Порошенко.

В настоящее время комик Владимир Зеленский возглавляет рейтинг кандидатов. Действующий президент занимает вторую позицию в списке, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — третью.

Напомним, Порошенко стал лидером по затратам на избирательную кампанию на Украине.