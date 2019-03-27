Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 9 часов назад
Комментируя рейтинги кандидатов в президенты Украины, действующий глава украинского государства Петр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина своим главным оппонентом.
Порошенко назвал своего главного оппонента и главного союзника на выборах 2019 года, передает ICTV.
«Когда меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я буду объединяться, координировать свои действия, то говорю, что мой союзник — это украинский народ. Мой оппонент — Владимир Путин», — заявил Порошенко.
Порошенко утверждает, что во время принятия решения о недопуске на выборы граждан России в составе миссии наблюдателей от ОБСЕ на него оказывалось давление, но его поддержали «украинский народ» и «международные партнеры». При этом он не пояснил, о каких именно «международных партнерах» идет речь, передает ТАСС.
Порошенко назвал президентские и парламентские выборы «точкой невозвращения», после которой в 2021–2022 годах Украина якобы «станет энергонезависимой» и прекратит импортировать газ, передает РИА «Новости»
Президент Украины заявил, что подал в суд на телеканал «1+1», чтобы защитить страну от олигарха, бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского. По словам Порошенко, «красная линия перейдена». При этом он заявил, что «никогда не судился с журналистами и сейчас не собирается это делать».
Иск Порошенко назвал «элементом защиты государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей и думает, что за ниточки будет управлять украинскими марионетками». Он обвинил Коломойского в том, что олигарх пытается дестабилизировать ситуацию на Украине похищенными у вкладчиков деньгами.
В субботу на канале «1+1» журналисты рассказали о многочисленных коррупционных схемах, в которых, по их словам, участвовал Порошенко.
В настоящее время комик Владимир Зеленский возглавляет рейтинг кандидатов. Действующий президент занимает вторую позицию в списке, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — третью.
Напомним, Порошенко стал лидером по затратам на избирательную кампанию на Украине.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО по Югославии Стал известен лидер по затратам на избирательную кампанию на Украине Нетаньяху представил Путину и Трампу план по решению кризиса в Сирии
Комментарии53
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ОБСЕ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы возвратимся к диалогу с Россией»314
В московском метро произошел сбой9
Взрыв прогремел в Стокгольме
Перевал Дятлова: Малахов открыл тайну91
Прилетел на день рождения — сел за ОПГ138
Видео
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
В Москву вернутся февральские морозы
Погода Новости Москвы
«Чей Крым?»: Maruv разнесли за гастроли по России
В мире Статьи
«Он надо мной издевался»: Пугачева объяснила причину развода
Шоу-бизнес
На шоу Соловьева произошел скандал
Общество
«Чёрную жемчужину» ВМФ России увидели в Минске
Армия Оружие
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
Пока вы не уснули: заговор против лимузина Путина
В мире
Не заслужила? Кто не дает посмертно Началовой звание
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение