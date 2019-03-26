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Гуайдо: прибытие военных из России свидетельствует о недоверии Мадуро к своим солдатам 

ТАСС 2 часа назад
Прибытие двух российских самолетов с военнослужащими и грузом в Венесуэлу является свидетельством того, что президент Николас Мадуро не доверяет собственным солдатам. Такое мнение во вторник выразил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления в Национальной ассамблеи (однопалатный парламент, контролируемый оппозицией).
Российские военные высадились в Венесуэле
"Кажется, что они [власти] не доверяют боливарианским вооруженным силам, и поэтому они привезли иностранных солдат. Они говорили, что гуманитарная помощь является предлогом для вторжения и сами приглашают военных другого государства", — сказал Гуайдо, чье выступление транслировалось в парламентском Twitter.
Оппозиционер вновь призвал вооруженные силы перейти на свою сторону.
"Господа военные, вы все еще собираетесь продолжать защищать узурпатора [Николаса Мадуро], который не заботится о людях, который не доверяет вам?", — обратился Гуайдо.
Ранее газета El Comercio сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Каракасе.
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