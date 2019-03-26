Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бундестаге обвинили Киев в миллиардном воровстве 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Миллиардные вливания Германии в украинскую экономику расхищены из-за прецедентной коррупции. С таким обвинением в адрес нынешнего киевского режима выступил депутат Будестага от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Ойме. Как пишет сайт KP.RU, недавно президент Украины Порошенко включил его, среди прочих, в «чёрный список» адресных санкций.
Больше не верят: Запад начал расследование против Порошенко
В этом документе обозначены 848 фамилий граждан России и некоторых других стран, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу нацбезопасности. Ойме попал туда за посещение в 2018 году Донецка, куда он привез 20 килограммов конфет для воспитанников школы-интернат, а также за наблюдение за выборами в ДНР.
Как подчеркивает немецкий депутат, ФРГ за последние годы предоставила порошенковскому режиму миллиарды евро. Однако никаких изменений не произошло — средства осели в карманах коррупционеров.
Ульрих Ойме также не считает аннексией воссоединение Крыма с Россией, как этот называют на западе. Он подчеркнул, что абсолютно подавляющее большинство жителей полуострова высказались за возвращен в РФ и очень этому рады.
Национальная Служба Новостей: последние новости
СМИ за ночь: США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу СМИ обнаружили сенсационный поворот в деле Скрипалей Разрыв рейтингов Зеленского и Порошенко уменьшился
Комментарии87
В мире , Видео , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва5
Пока вы не уснули: заговор против лимузина Путина41
ФСБ задержала российского экс-министра208
Меньшее из «трёх зол». ЕС выбрал кандидата на Украине243
Названы реальные зарплаты врачей из башкирского роддома31
Видео
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Пока вы не уснули: заговор против лимузина Путина
В мире
Не заслужила? Кто не дает посмертно Началовой звание
Шоу-бизнес Статьи
Названы реальные зарплаты врачей из башкирского роддома
Общество
Меньшее из «трёх зол». ЕС выбрал кандидата на Украине
В мире Украина
Maruv уехала в Россию
Шоу-бизнес Украина
Наводнение обрушило мост в Новой Зеландии
В мире Происшествия
В Бундестаге обвинили Киев в миллиардном воровстве
В мире Украина
ФСБ задержала российского экс-министра
Происшествия Образование
СПЧ разберётся с ситуацией в башкирском роддоме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение