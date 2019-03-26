В Бундестаге обвинили Киев в миллиардном воровстве

Миллиардные вливания Германии в украинскую экономику расхищены из-за прецедентной коррупции. С таким обвинением в адрес нынешнего киевского режима выступил депутат Будестага от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Ойме. Как пишет сайт KP.RU, недавно президент Украины Порошенко включил его, среди прочих, в «чёрный список» адресных санкций.

В этом документе обозначены 848 фамилий граждан России и некоторых других стран, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу нацбезопасности. Ойме попал туда за посещение в 2018 году Донецка, куда он привез 20 килограммов конфет для воспитанников школы-интернат, а также за наблюдение за выборами в ДНР.

Как подчеркивает немецкий депутат, ФРГ за последние годы предоставила порошенковскому режиму миллиарды евро. Однако никаких изменений не произошло — средства осели в карманах коррупционеров.

Ульрих Ойме также не считает аннексией воссоединение Крыма с Россией, как этот называют на западе. Он подчеркнул, что абсолютно подавляющее большинство жителей полуострова высказались за возвращен в РФ и очень этому рады.