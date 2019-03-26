Пока вы не уснули: заговор против лимузина Путина

В России создан новый банк
В России зарегистрирована новая кредитная организация. Об этом уведомила пресс-служба ЦБ.
"Умные" счетчики взвинтят тарифы
Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей россиян на пять-десять процентов.
Лимузин Путина не хотят пускать в Европу
Компании «Ламборгини», «Мишлен» и «Тойота» воспротивились регистрации российского автобренда «Аурус» в Европе, сообщают «Известия».
Уволенная из-за фото учительница отказала министру
Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, уволившаяся из-за скандала с фотографиями, заявила, что больше не хочет работать в общеобразовательных школах.
СПЧ разберётся с ситуацией в башкирском роддоме
В башкирском Салавате прошла встреча члена СПЧ Натальи Евдокимовой с сотрудниками перинатального центра. "Пятый канал" опубликовал видеозапись со встречи, на которой медперсонал встретил смехом слова главврача о размере зарплат.
Нетаньяху представил Путину план по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.
НАТО расписало план Балтийского побоища с Россией
Американские эксперты полагают, что российские войска, пользуясь расположением своих баз, захватят прибалтийские государства перед тем, как встретить сопротивление объединённых сил НАТО.
Разговор Овечкина и Трампа: президент США шутил над русскими
Александр Овечкин встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Были все — комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, главный тренер Тодд Рирден, и, конечно, игроки.
Макгрегор неожиданно завершил карьеру
Боец ММА Конор Макгрегор объявил в Twitter, что завершает спортивную карьеру.
Сын российского актера найден мертвым в Москве
Соцсети
Сына актера Игоря Бужинского нашли мертвым во дворе московского дома после встречи с девушкой.