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Пока вы не уснули: заговор против лимузина Путина, скандал в роддоме 

Рамблер 1 час назад

В России создан новый банк

В России зарегистрирована новая кредитная организация. Об этом уведомила пресс-служба ЦБ.

"Умные" счетчики взвинтят тарифы

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей россиян на пять-десять процентов.

Лимузин Путина не хотят пускать в Европу

Компании «Ламборгини», «Мишлен» и «Тойота» воспротивились регистрации российского автобренда «Аурус» в Европе, сообщают «Известия».

Уволенная из-за фото учительница отказала министру

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, уволившаяся из-за скандала с фотографиями, заявила, что больше не хочет работать в общеобразовательных школах.

СПЧ разберётся с ситуацией в башкирском роддоме

В башкирском Салавате прошла встреча члена СПЧ Натальи Евдокимовой с сотрудниками перинатального центра. "Пятый канал" опубликовал видеозапись со встречи, на которой медперсонал встретил смехом слова главврача о размере зарплат.

Нетаньяху представил Путину план по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.

НАТО расписало план Балтийского побоища с Россией

Американские эксперты полагают, что российские войска, пользуясь расположением своих баз, захватят прибалтийские государства перед тем, как встретить сопротивление объединённых сил НАТО.

Разговор Овечкина и Трампа: президент США шутил над русскими

Александр Овечкин встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Были все — комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, главный тренер Тодд Рирден, и, конечно, игроки.

Макгрегор неожиданно завершил карьеру

Боец ММА Конор Макгрегор объявил в Twitter, что завершает спортивную карьеру.

Сын российского актера найден мертвым в Москве

Соцсети
Сына актера Игоря Бужинского нашли мертвым во дворе московского дома после встречи с девушкой.
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