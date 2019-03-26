Как «вырвать из маразма» Украину рассказали в Евросоюзе

Незалежную должны возглавить лидеры исторического масштаба, чтобы вырвать страну «из маразма», считает глава аналитического центра колледжа Европы «Мадариага» Пьер Дефрень. При этом он заявил, что среди нынешних кандидатов на пост украинского президента таких людей нет.

С моей точки зрения, очевидно, что это не те кандидаты, которые несут Украине экономическое и политическое возрождение. Не думаю, что предстоящие выборы будут иметь поворотный характер, — цитирует экономиста РИА Новости.

Эксперт добавил, что украинские власти не должны стремиться войти в Евросоюз

Украина — страна, которая принадлежит российскому и европейскому экономическим пространствам, должна быть их связующим звеном. Именно это может стать источником обретения Украиной политического равновесия и экономического развития, — отметил он.