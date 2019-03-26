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Как «вырвать из маразма» Украину рассказали в Евросоюзе 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Незалежную должны возглавить лидеры исторического масштаба, чтобы вырвать страну «из маразма», считает глава аналитического центра колледжа Европы «Мадариага» Пьер Дефрень. При этом он заявил, что среди нынешних кандидатов на пост украинского президента таких людей нет.
С моей точки зрения, очевидно, что это не те кандидаты, которые несут Украине экономическое и политическое возрождение. Не думаю, что предстоящие выборы будут иметь поворотный характер, — цитирует экономиста РИА Новости.
Эксперт добавил, что украинские власти не должны стремиться войти в Евросоюз.
Украина — страна, которая принадлежит российскому и европейскому экономическим пространствам, должна быть их связующим звеном. Именно это может стать источником обретения Украиной политического равновесия и экономического развития, — отметил он.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что украинцам не следует вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения у президента России Владимира Путина. Так он отреагировал на слова комика Владимира Зеленского о готовности лично встать на колени перед российской стороной, чтобы украинский народ не был поставлен в унизительную позу, писал News.ru.
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Комментарии7
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ЕС , РИА Новости
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