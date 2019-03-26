Меньшее из «трёх зол». ЕС выбрал кандидата на Украине

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Эксперт назвал приемлемого для ЕС кандидата на Украине 

Рамблер + ещё 1 46 минут назад
Евросоюз слишком долго поддерживал Петра Порошенко, чтобы теперь отказаться от своего выбора, считает эксперт по Росии и постсоветскому пространству Льежского университета (Бельгия — прим.ред.) Нина Башкатова. Слова специалиста приводит РИА Новости.
Несмотря на то, что представителей Европарламента раздражают невыполненные обещания украинского президента, в ЕС продолжат делать ставку на Порошенко.
«Другие кандидаты также не вселяют большого энтузиазма. Из «трех зол» лучше выбрать меньшее, которое известно и на которое можно повлиять», — цитирует издание слова эксперта.
Впрочем, Башкатова отметила, что не верит в способности кандидатов в президенты вывести страну из экономического кризиса. Эксперт предполагает, что после выборов правительство Украины будет по-прежнему зависеть от помощи международного сообщества.
Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша выборов президента Украины
Ранее представители штаба Петра Порошенко рассказали, что собирается делать глава государства, если проиграет президентскую гонку. Оказалось, что президент Украины «нацелен» на парламентские выборы. Миллиардер в случае проигрыша на выборах президента будет баллотироваться в Раду от партии «Блок Петра Порошенко „Солидарность“, из названия которой уберут его имя. В штабе также отметили, что неудача на голосовании за нового главу государства будет расценена как „катастрофа“, однако Порошенко, по словам помощников политика, „достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится“.
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В мире , Видео , Украина
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