Джон Оуэн Бреннан, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и советник экс-президента США Барака Обамы, признал в эфире MSNBC, что он располагал "недостоверной информацией" о ходе расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Mediaite.
Бреннан подчеркнул, что он ожидал "большего" по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако, добавил экс-глава ЦРУ, он испытал "облегчение", узнав, что между российским правительством и американскими властями не было "преступного сговора" в период выборов.
Ранее сообщалось, что республиканцы во второй раз заблокировали публикацию доклада по "российскому делу".