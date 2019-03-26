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Экс-глава ЦРУ разочарован итогами «российского дела» 

Газета.Ru 1 час назад
Джон Оуэн Бреннан, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и советник экс-президента США Барака Обамы, признал в эфире MSNBC, что он располагал "недостоверной информацией" о ходе расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Mediaite.
Бреннан подчеркнул, что он ожидал "большего" по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако, добавил экс-глава ЦРУ, он испытал "облегчение", узнав, что между российским правительством и американскими властями не было "преступного сговора" в период выборов.
Ранее сообщалось, что республиканцы во второй раз заблокировали публикацию доклада по "российскому делу".
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В мире , Видео , Барак Обама , Роберт Мюллер , Джон Оуэн , Правительство РФ , ЦРУ , США
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