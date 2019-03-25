Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

В качестве доказательства девушка предъявила генеральную доверенность на продажу квартиры Юлии.

Гульнару российские правоохранители встретили по прилёту из Казахстана . Оказалось, что незадолго до этого девушка по доверенности продала автомобиль Юлии Скрипаль — Ford Kuga. На допросе Гульнара заявила, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей. Девушка также продемонстрировала доверенность на продажу квартиры Юлии, расположенной на улице Давыдковской. По информации издания, подлинность документа подтвердили следователи.

Ранее «МК» сообщал , что в июне 2018 года Гульнара встречалась с Юлией Скрипаль в Лондоне. Правоохранители полагают, что тогда девушка могла получить доверенности.

Бывший советский дипломат Николай Платошкин сомневается, что Скрипали могут находиться под программой защиты свидетелей, поскольку в Великобритании самостоятельной системы защиты нет — только совместная с США.

«Если бы Юлия Скрипаль была бы под программой, то ее бы не было. А была бы какая-нибудь Мэри Смит, например. До неё бы никогда не допустили никаких подруг», — констатировал эксперт.

По его словам, Скрипали безусловно находятся под контролем иностранных спецслужб, возможно на территории других государств: Голландии, Швеции, Эстонии.