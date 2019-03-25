Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
В качестве доказательства девушка предъявила генеральную доверенность на продажу квартиры Юлии.
Гульнару российские правоохранители встретили по прилёту из Казахстана. Оказалось, что незадолго до этого девушка по доверенности продала автомобиль Юлии Скрипаль — Ford Kuga. На допросе Гульнара заявила, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей. Девушка также продемонстрировала доверенность на продажу квартиры Юлии, расположенной на улице Давыдковской. По информации издания, подлинность документа подтвердили следователи.
Ранее «МК» сообщал, что в июне 2018 года Гульнара встречалась с Юлией Скрипаль в Лондоне. Правоохранители полагают, что тогда девушка могла получить доверенности.
Бывший советский дипломат Николай Платошкин сомневается, что Скрипали могут находиться под программой защиты свидетелей, поскольку в Великобритании самостоятельной системы защиты нет — только совместная с США.
«Если бы Юлия Скрипаль была бы под программой, то ее бы не было. А была бы какая-нибудь Мэри Смит, например. До неё бы никогда не допустили никаких подруг», — констатировал эксперт.
По его словам, Скрипали безусловно находятся под контролем иностранных спецслужб, возможно на территории других государств: Голландии, Швеции, Эстонии.
Согласно источнику «МК» в правоохранительных органах, на телефон Гульнары не так давно поступали звонки из Голландии, но была ли это Юлия Скрипаль, собеседник издания не уточнил.