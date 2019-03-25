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Евросоюз подготовился к «жесткому» Brexit 

360tv.ru + ещё 6 2 часа назад
История с многострадальным Brexit вскоре может завершится. По крайней мере, к такому развитию событий готов Евросоюз. В ЕС не исключили, что 12 апреля Великобритания может выйти из сообщества без подписания соглашения.
«Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию «жесткого» Brexit», — об этом сказано в заявлении Еврокомиссии (ЕК).
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке. Однако если этого не случится, то Соединенное Королевство вынуждено будет покинуть Евросоюз.
Впрочем ЕС готов отодвинуть дату выхода до 22 мая 2019 года, если палата общин согласиться на такой ход событий. Однако окончательное решение по этому вопросу британский парламент должен будет принять до 29 марта.
Между тем большинство жителей Великобритании требуют провести повторный референдум по выходу из Brexit. Ради этого в прошедшие выходные они вышли на улицы Лондона. В марше участвовал почти миллион человек.
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Комментарии123
В мире , Видео , Европа , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Еврокомиссия , Великобритания
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