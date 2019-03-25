Киев предложил Москве обмен пленными

Украинские власти предложили России обмен пленных в Донбассе по формуле «19 на 72», а также обмен 25 арестованных Москвой граждан Украины на 25 россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко.

По ее словам, обмен предлагается провести 30 марта. Предложение об обмене содержится в письме, направленном украинскими властями представителю России в трехсторонней контактной группе Борису Грызлову

Геращенко подчеркнула, что Киев готов к помилованию 72 ополченцев, чтобы вернуть 19 украинцев.

Вице-спикера Рады заявила, что в России пока не ответили на это предложение. Кого именно предлагается обменять, она не уточнила.

В ноябре 2018-го ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.