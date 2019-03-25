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Киев предложил Москве обмен пленными 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Украинские власти предложили России обмен пленных в Донбассе по формуле «19 на 72», а также обмен 25 арестованных Москвой граждан Украины на 25 россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко.
По ее словам, обмен предлагается провести 30 марта. Предложение об обмене содержится в письме, направленном украинскими властями представителю России в трехсторонней контактной группе Борису Грызлову.
Геращенко подчеркнула, что Киев готов к помилованию 72 ополченцев, чтобы вернуть 19 украинцев.
Вице-спикера Рады заявила, что в России пока не ответили на это предложение. Кого именно предлагается обменять, она не уточнила.
В ноябре 2018-го ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.
Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. Украина и Евросоюз требовали от России освободить моряков. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что судьба украинцев определится только после завершения уголовного разбирательства.
Комментарии
В мире , Видео , Украина , Борис Грызлов , Владимир Путин , ФСБ , ЕС , Москва
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