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Взорвавшийся в Киеве россиянин мог готовить теракт по заказу СБУ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бывший член запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор» Луан Кингисепп, погибший при взрыве самодельного взрывного устройства в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве, мог готовить теракт по заказу Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает «Страна.ua».
По сведениям источников украинского интернет-издания «Страна.ua» в полиции Киевской области, Кингисепп находился в розыске по подозрению в совершении убийства водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.
В киевской квартире на проспекте Науки, где произошел взрыв, было найдено несколько паспортов, в том числе Украины, России, нескольких прибалтийских страны, с разными фамилиями и одной и той же фотографией, сообщили в полиции Киевской области.
Там также заметили, что квартиру на проспекте Науки арендовал другой человек, хотя жил в ней постоянно сам Луан Кингисепп.
«Мы его долго искали (киевский областной уголовный розыск), но нас все время на шаг опережали. Его предупреждали о каждом нашем действии», — сообщили источники из числа украинских правоохранителей.
По их сведениям, Кингисепп скрывался во Львове, затем — на подконтрольной Киеву территории Донбасса, где «его помогали искать сами члены „Правого сектора“ (запрещена в России, внесена в список экстремистских организаций, — прим. ВЗГЛЯД) — у них тоже имелись к нему претензии».
«Но он все время уходил с адресов за час — полтора до того, как мы приезжали на его задержание», — подчеркнул источник в полиции Киевской области.
«Была информация, что Луку крышевала СБУ. Мы проследили несколько звонков тем же людям, которые впоследствии курировали (лидера одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», — прим. ВЗГЛЯД) Сергея Стерненко», — рассказал источник.
«Скорее всего, в Киеве накануне выборов «Лука» появился неслучайно. И то, что он собирал самодельное взрывное устройство — тоже не стечение обстоятельств. Скорее всего «Лука» после убийства Познякова крепко сидел «на крючке» у своих кураторов из СБУ, которые поручили ему совершить провокацию вроде какого-то фейкового теракта. Который мог помешать выборам или, наоборот, отвлечь внимание людей от какого-то запланированного действия. Но произошел самоподрыв, такое бывает даже с опытными минерами». — сообщил источник издания в киевской полиции.
Ранее в воскресенье начальник Голосеевского управления полиции украинской столицы Олег Волошин выступил с утверждениям, что при взрыве в киевской многоэтажке погиб россиянин.
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В мире , Видео , Происшествия , Украина , Олег Волошин , СБУ , Правый сектор , Кингисепп
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