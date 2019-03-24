Взорвавшийся в Киеве россиянин мог готовить теракт по заказу СБУ

По сведениям источников украинского интернет-издания «Страна.ua» в полиции Киевской области, Кингисепп находился в розыске по подозрению в совершении убийства водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

В киевской квартире на проспекте Науки, где произошел взрыв, было найдено несколько паспортов, в том числе Украины , России, нескольких прибалтийских страны, с разными фамилиями и одной и той же фотографией, сообщили в полиции Киевской области.

Там также заметили, что квартиру на проспекте Науки арендовал другой человек, хотя жил в ней постоянно сам Луан Кингисепп.

«Мы его долго искали (киевский областной уголовный розыск), но нас все время на шаг опережали. Его предупреждали о каждом нашем действии», — сообщили источники из числа украинских правоохранителей.

По их сведениям, Кингисепп скрывался во Львове, затем — на подконтрольной Киеву территории Донбасса, где «его помогали искать сами члены „Правого сектора“ (запрещена в России, внесена в список экстремистских организаций, — прим. ВЗГЛЯД) — у них тоже имелись к нему претензии».

«Но он все время уходил с адресов за час — полтора до того, как мы приезжали на его задержание», — подчеркнул источник в полиции Киевской области.

«Была информация, что Луку крышевала СБУ. Мы проследили несколько звонков тем же людям, которые впоследствии курировали (лидера одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», — прим. ВЗГЛЯД) Сергея Стерненко», — рассказал источник.

«Скорее всего, в Киеве накануне выборов «Лука» появился неслучайно. И то, что он собирал самодельное взрывное устройство — тоже не стечение обстоятельств. Скорее всего «Лука» после убийства Познякова крепко сидел «на крючке» у своих кураторов из СБУ, которые поручили ему совершить провокацию вроде какого-то фейкового теракта. Который мог помешать выборам или, наоборот, отвлечь внимание людей от какого-то запланированного действия. Но произошел самоподрыв, такое бывает даже с опытными минерами». — сообщил источник издания в киевской полиции.