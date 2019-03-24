Спецпрокурор Мюллер пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких преступлений

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа. Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам расследования спецпрокурора США. Основные выводы, содержащиеся в этом документе, обнародовало в воскресенье министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.

"Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года", — говорится в письме Барра.

Мюллер также пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на воспрепятствование правосудию.

"В докладе не выявлено никаких действий (со стороны Трампа — прим. ТАСС), которые бы, по нашему мнению, представляли собой поведение, нацеленное на воспрепятствование правосудию", — подчеркивается в документе.

В докладе также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.

Никаких засекреченных обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался с мая 2017 года бывший директор ФБР Мюллер. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.