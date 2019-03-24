Радикалы захватили храм УПЦ

Радикалы из экстремистского движения "Правый сектор" и сторонники "новой украинской церкви" захватили Свято-Покровский храм УПЦ в Ровенской области Украины , передает РИА "Новости".

Об этом сообщили в союзе православных журналистов.

По данным союза, радикалы срезали замки на храме УПЦ за час до начала богослужения.

Как отмечается, представители "новой церкви" Украины отслужили в храме "молебен".

Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ.

"Правый сектор" — украинская радикальная организация, деятельность которой запрещена в России.