Радикалы захватили храм УПЦ 

Радикалы из экстремистского движения "Правый сектор" и сторонники "новой украинской церкви" захватили Свято-Покровский храм УПЦ в Ровенской области Украины, передает РИА "Новости".
Об этом сообщили в союзе православных журналистов.
По данным союза, радикалы срезали замки на храме УПЦ за час до начала богослужения.
Как отмечается, представители "новой церкви" Украины отслужили в храме "молебен".
Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ.
"Правый сектор" — украинская радикальная организация, деятельность которой запрещена в России.