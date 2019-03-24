Американского бизнесмена, разоблачившего коррупционера Порошенко, сделали невъездным

Американскому бизнесмену и легендарному одесситу Сэму Кислину запретили въезд на Украину за антикоррупционные разоблачения президента Петра Порошенко , о чем сам Кислин сообщил в видеообращении на Youtube.

Кислин заявил, что он инвестировал в страну миллионы долларов, но оказался неудобен Порошенко. Он задавал неудобные вопросы, говорил о гигантской коррупции на самом высоком уровне, из-за чего оказался невъездным.

Бизнесмен рассказал о коррупционной схеме с углем, которую лично разработал Порошенко, из-за чего украинцы дважды платят за энергию, а деньги идут на покрытие дефициты бюджета. Если бы изменили схему поставок угля, цена за тонну составляла бы 50 долларов, а сейчас Порошенко и его банда зарабатывают по 100, что позволило нынешнему украинскому лидеру вывести в офшоры 8 миллиардов долларов.

Кислин призвал прекратить геноцид украинского народа. Он уверен, что преступления не окажутся безнаказанными, передает ТАСС