Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американского бизнесмена, разоблачившего коррупционера Порошенко, сделали невъездным 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: youtube.com
Американскому бизнесмену и легендарному одесситу Сэму Кислину запретили въезд на Украину за антикоррупционные разоблачения президента Петра Порошенко, о чем сам Кислин сообщил в видеообращении на Youtube.
Кислин заявил, что он инвестировал в страну миллионы долларов, но оказался неудобен Порошенко. Он задавал неудобные вопросы, говорил о гигантской коррупции на самом высоком уровне, из-за чего оказался невъездным.
Бизнесмен рассказал о коррупционной схеме с углем, которую лично разработал Порошенко, из-за чего украинцы дважды платят за энергию, а деньги идут на покрытие дефициты бюджета. Если бы изменили схему поставок угля, цена за тонну составляла бы 50 долларов, а сейчас Порошенко и его банда зарабатывают по 100, что позволило нынешнему украинскому лидеру вывести в офшоры 8 миллиардов долларов.
Кислин призвал прекратить геноцид украинского народа. Он уверен, что преступления не окажутся безнаказанными, передает ТАСС.
Ранее украинские СМИ обвинили Порошенко в убийстве его старшего брата Михаила. По словам молдавского политика Ренато Усатого, с 1996 по 2004 год нынешний украинский лидер занимался присвоением акций крупных предприятий в соседней республике. Михаил работал с ним, но в 1997 году неожиданно умер при невыясненных обстоятельствах. По одной версий он погиб в ДТП, по другой — утонул. Усатый даже продемонстрировал документ: копию постановления прокуратуры, в которой подтверждается причастность действующего президента Украины к созданию ряда ОПГ в Молдавии и к организации убийства Михаила Порошенко.
Вести.Ru: последние новости
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Последний из советских лидеров: Назарбаев подал в отставку на пике популярности Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Комментарии6
В мире , Политика , Украина , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Массовое отравление водой: сотня россиян в больнице
Происшествия
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами
В мире
Порошенко обвинили в убийстве брата
В мире Украина
Взрыв в Киеве: погиб гражданин России
Происшествия Пожары
Муж протаранил свой дом самолетом для убийства жены
Происшествия Катастрофы
На главу МИД Финляндии совершено нападение
Происшествия
Назарбаев позвонил Путину «за пару часов» до отставки
Политика СНГ
Бедствие лайнера: кого удалось спасти
Происшествия Катастрофы
«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение