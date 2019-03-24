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Берлин объяснил, почему не признает Крым российским 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Воссоединение Крыма с Россией «было и остается нарушением международного права», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Если мы со временем признаем противоречащую нормам международного права аннексию (так он назвал вхождение Крыма в состав России по результатам референдума, более 96% участников которого поддержали воссоединение полуострова с РФ — прим. ВЗГЛЯД), то это станет своего рода предложением повторить», — сказал Маас в интервью Die Welt.
Его слова приводит ИноТВ.
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Маас также заявил, что без участия России не удастся найти политическое решение конфликта в Сирии.
«В этом случае Российская Федерация сможет продемонстрировать, что она способна предложить не только военные, но и политические решения конфликтов», — сказал глава германского внешнеполитического ведомства.
Ранее немецкие СМИ написали, что воссоединение с Россией для Крыма оказалось ренессансом. В пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией полуостров посетила немецкая делегация, которая восхитилась преобразованием Крыма за последние годы.
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В мире , Политика , Германия , Республика Крым
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