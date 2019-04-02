Лидер фракции либералов в Европейском парламенте (ЕП) Ги Верхофстадт заявил, что у британских властей есть "последний шанс" договориться о выходе из Евросоюза (ЕС) со сделкой. Свое мнение он выразил в твиттере.
По словам Верхофстадт "жесткий Brexit" без сделки становится "почти неизбежным". Он добавил, что у Британии есть "последний шанс" преодолеть "тупик" по Brexit. Иначе, подчеркнул политик, Великобритания встретит "бездну".
Таким заявлением евродепутат отреагировал на сообщения о том, что британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit.