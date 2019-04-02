«Жесткий Brexit становится неизбежным»: ЕП о выходе Британии из ЕС

По словам Верхофстадт "жесткий Brexit" без сделки становится "почти неизбежным". Он добавил, что у Британии есть "последний шанс" преодолеть "тупик" по Brexit. Иначе, подчеркнул политик, Великобритания встретит "бездну".