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«Жесткий Brexit становится неизбежным»: ЕП о выходе Британии из ЕС 

Газета.Ru + ещё 155 29 минут назад
Фото: Reuters
Лидер фракции либералов в Европейском парламенте (ЕП) Ги Верхофстадт заявил, что у британских властей есть "последний шанс" договориться о выходе из Евросоюза (ЕС) со сделкой. Свое мнение он выразил в твиттере.
По словам Верхофстадт "жесткий Brexit" без сделки становится "почти неизбежным". Он добавил, что у Британии есть "последний шанс" преодолеть "тупик" по Brexit. Иначе, подчеркнул политик, Великобритания встретит "бездну".
Таким заявлением евродепутат отреагировал на сообщения о том, что британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit.
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В мире , Ги Верхофстадт , Парламент Великобритании , ЕС , Европарламент
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