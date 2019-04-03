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Президент Алжира ушел в отставку и вызвал народное ликование 

Lenta.ru + ещё 77 54 минуты назад
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика досрочно сложил с себя президентские полномочия после массовых протестов в стране, передает Reuters. Сотни людей после этой новости вышли на улицу отпраздновать событие.
«Я сделал этот шаг, потому что готов положить конец спорам», — отметил 82-летний глава государства в своем официальном заявлении.
Как уточняет EuroNews, отставка последовала вскоре после требования начальника штаба армии Алжира немедленно начать конституционную процедуру отстранения Бутефлики от власти.
В конце февраля в стране начались массовые протесты в преддверии президентских выборов. На улицы вышли в основном молодые люди до 30 лет, больше всего пострадавшие от отсутствия экономических реформ и высокого уровня безработицы.
Демонстранты выступили против участия в выборах Абдельазиза Бутефлики, который занимает пост с 1999 года. 11 марта он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок в этом году, как изначально планировал. Он также принял отставку правительства и назначил выборы на 18 апреля.
В 2013 году Бутефлика пережил инсульт и редко появлялся на публике.
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В мире , Видео , Reuters , Алжир
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