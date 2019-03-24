«Марионетка дьявола»: Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя. Венесуэльский глава указал, что самопровозглашенному лидеру в этом помогал «американский империализм». Самого Гуайдо Мадуро назвал «дьявольской марионеткой».

Самопровозглашенный венесуэльский лидер Хуана Гуайдо при помощи своих американских руководителей намеревался убить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро — заявил сам глава государства в эфире местного телевидения, выступая перед сторонниками.

«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Со своей стороны Гуайдо в интервью Reuters заявил, что правление Мадуро вступило в финальную стадию, и предрек скорую смену власти в Венесуэле.

По его словам, давление на президента Венесуэлы из-за рубежа привело к тому, что лидер нации утратил возможность «финансировать политический шантаж» для сохранения власти.

«Они изолированы, одиноки, день за днем они разваливаются», — сказал оппозиционер.

Он пояснил, что в этом помогло признание его рядом стран мира временным президентом Венесуэлы, а также дипломатическое и политическое давление на Мадуро.

«Мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти… Ждите нас в каждом штате», — указал он.

Он уже и ранее намекал на возможность подобного сценария в интервью американским СМИ. Гуайдо называл это «третьим вариантом», когда все возможности будут исчерпаны. При его реализации «военные могли бы перейти на сторону конституции, Гуайдо и сопротивления, и это может остановить узурпацию», считает оппозиционер.

В тот же день Мадуро заявил, что Роберто Марреро, арестованный помощник Хуана Гуайдо, планировал осуществить террористические атаки на ряд соцобъектов.

Президент указал, что за подготовкой террористических атак стоит «американская империя». По его словам, члены террористической группировки готовили атаки в «казармах, больницах и станциях метро», намереваясь нанести удар против «самого существования» Венесуэлы.

За день до этого американское аналитическое издание Foreign Affairs писало, что у Вашингтона есть четкая цель в Венесуэле: смена режима, восстановление демократии и верховенства права. Но санкции, международная изоляция и внутреннее давление не привели к прорыву, и теперь появились идеи о военной интервенции США.

У США два варианта применения силы в Венесуэле: кампания точечных ударов или полномасштабное вторжение.

Для успеха точечные удары должны быть нацелены на уничтожение инфраструктуры безопасности, а также военную и экономическую инфраструктуры режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом американцам необходимо убедить военных отвернуться от Мадуро и исключить репрессии народа со стороны венесуэльских властей.

По оценке издания, такая операция «может занять годы», учитывая размеры страны и ее военную мощь — население Венесуэлы составляет 33 млн человек на территории, вдвое превышающей территорию Ирака.

За несколько дней до этого американский телеканал CNN сообщил, что участник прошлогоднего покушения на Мадуро после атаки трижды встречался с американскими чиновниками. После нападения официальные лица США организовали три встречи «с целью собрать информацию для изучения дела», передает НСН.

Безуспешная попытка покушения на Мадуро, в которой использовались дроны со взрывчаткой, была совершена во время военного парада в Каракасе. В эксклюзивном интервью CNN участник событий рассказал, как готовилась атака. Он также предоставил видео с мобильного телефона, где запечатлены взрывчатые вещества и тренировочные полеты беспилотников в районах Колумбии.

В январе нынешнего года президент России Владимир Путин провел с Мадуро телефонный разговор, в ходе которого венесуэльский лидер, в частности, поблагодарил Москву за всестороннюю поддержку.

Путин же заявил, что осуждает любые проявления террористического характера в Венесуэле, а также попытки изменить ситуацию в стране с помощью силы.

«Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что ситуация в Венесуэле на данный момент еще остается сложной.

«Поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, все ваши действия, направленные на урегулирования отношений с оппозицией», — заключил Путин.

В том же месяце агентство Reuters сообщало, что в Венесуэлу из России якобы прибыли бойцы частных военных компаний, которые выполняют секретные миссии, в том числе — усиление безопасности Мадуро.

«У нас нет такой информации», — так ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля Дмитрий Песков.

Посол России в Каракасе Владимир Заемский подчеркнул, что сообщения западных СМИ о том, что в Венесуэле действуют сотрудники российских частных военных компаний, не имеют ничего общего с действительностью.