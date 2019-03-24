Покайся на коленях: Бойко ответил Порошенко после визита в РФ

Президент Украины Петр Порошенко должен покаяться на коленях перед жителями страны за пять лет горя, нищеты и страданий вместо того, чтобы критиковать кандидата в президенты Юрия Бойко за визит к председателю правительства России Дмитрию Медведеву — говорится в коммюнике депутатов украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«За пять лет своего правления Петр Порошенко не выполнил ни одного своего предвыборного обязательства… Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала… Все что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко — проиграть выборы и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — говорится в заявлении.

Оппозиционеры также указали на то, что экономика Украины посажена на «кредитную капельницу», а власть заложила международных кредиторам труд нескольких будущих поколений украинцев, передает РИА «Новости»

«Повысив тарифы на коммунальные услуги, разрушив медицину и образование, уничтожив рабочие места, режим Порошенко обрек миллионы украинских семей на жизнь в нищете. Из страны бегут капиталы, уезжают лучшие и самые трудолюбивые граждане», — пояснили политики.

Накануне лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Бойко приехали в Москву, чтобы провести деловые переговоры с российскими коллегами. Изначально появилась информация, что они могут встретиться с президентом России Владимиром Путиным , но ее вскоре опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , объяснив это его загруженным графиком.

Зато украинские политики встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером . В основном обсуждался именно «газовый вопрос» между странами, передает ФАН.

После возвращения в Киев Бойко назвал государственную компанию «Нафтогаз Украины» вредной для страны на фоне негативного отношения к ней в обществе.

«В сегодняшнем виде «Нафтогаз» не нужен. Это вред и беда для страны», — заявил политик.

Он также напомнил данные о премиях в €45 млн топ-менеджерам госкомпании, призвав власти страны немедленно уволить председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и полностью сменить руководство компании.

Порошенко же в ходе своего выступления в Черновицкой области раскритиковал визит политиков в Москву, передает НСН.

«Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы, что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у Путина?» — возмутился украинский лидер.

Президент Украины обратил внимание, что все видели в новостях, как Медведчук и Бойко «побежали к Путину», хотя «Москва слезам не верит». Он также заявил, что политики хотят опять посадить страну на «российскую газовую иглу».

«Они экономику обсуждают. Они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских», — посетовал Порошенко.

Политическая часть соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом , в которой говорилось о партнерстве Киева и ЕС в области безопасности и борьбы с терроризмом, было подписано с украинской стороны 5 лет назад тогдашним премьером Арсением Яценюком . Уже летом 2014 года Петр Порошенко подписал экономическую часть соглашений, где говорилось о зоне свободной торговли.

При этом пользы украинской экономике это не принесло. Согласно данным национальной статистики, у Киева сложилось отрицательное сальдо торгового баланса с большинством стран ЕС.

«Экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — рассказывала в прошлом году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

В конце декабря прошлого года лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны

Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально стала самой бедной в Европе.

На своей странице в фейсбуке она отметила, что больше половины страны — 58,7% населения — имеют доходы ниже среднего. Экс-премьер добавила, что за чертой бедности сегодня находятся 30,5% украинцев, их доходы — ниже прожиточного минимума.

Другой кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что победить коррупцию можно в том случае, если «рубить руки» людям из окружения главы государства, когда кто-то из них будет заподозрен в коррупции. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «1+1».

Политик добавил, что существующие меры против недобросовестных чиновников не работают, потому что нет воли «самого верха».

«Будет президент нетерпим к коррупции, будет президент ставить такие задачи, будет президент рубить руки своему окружению там, где малейшим образом кого-то заподозрили, тогда и будет реальная борьба с коррупцией», — заключил Вилкул.

На этом фоне обещания Порошенко о том, что в случае его переизбрания на пост президента украинцы будут богатеть с каждым месяцем, вызывают недоверие не только в Киеве, но и в Москве.

Кроме того, из-за недоверия правительству страны украинцы соглашаются на тяжелую работу за границей.

«Заявление Порошенко о том, что бедность начнут побеждать «со следующей недели», уверен, будет воспринято как презрительная насмешка официального Киева над простым народом», — сказал российский парламентарий.

Он добавил, что в данном случае президент Украины «врет и не краснеет».