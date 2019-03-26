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Порошенко призвал украинцев «не ползать» перед Путиным 

Газета.Ru + ещё 34 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей страны не вставать на колени перед российским лидером Владимиром Путиным. Видео с соответствующим призывом он опубликовал в своем фейсбуке.
"Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощение у Путина", — заверил Порошенко.
Однако, напомнил украинский лидер, "Москва слезам не верит".
При этом президент не стал уточнять, кто именно "предлагает" жителям Украины "вымаливать прощение" у Путина.
Ранее Порошенко отказался "варить кашу" с Путиным.
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