Порошенко призвал украинцев «не ползать» перед Путиным

"Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощение у Путина", — заверил Порошенко.

Однако, напомнил украинский лидер, "Москва слезам не верит".

При этом президент не стал уточнять, кто именно "предлагает" жителям Украины "вымаливать прощение" у Путина.

Ранее Порошенко отказался "варить кашу" с Путиным.