Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей страны не вставать на колени перед российским лидером Владимиром Путиным. Видео с соответствующим призывом он опубликовал в своем фейсбуке.
"Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощение у Путина", — заверил Порошенко.
Однако, напомнил украинский лидер, "Москва слезам не верит".
При этом президент не стал уточнять, кто именно "предлагает" жителям Украины "вымаливать прощение" у Путина.
Ранее Порошенко отказался "варить кашу" с Путиным.