Times узнала о скорой отставке Мэй

По его словам, 22 марта британского премьера заставили назвать дату своей отставки. Собеседник газеты утверждает, что в британском правительстве 11 министров пришли к мнению, что Мэй должна покинуть свой пост.

"Конец близок. Она уйдет через десять дней", — сказал министр.

Издание отмечает, что даже ближайшие соратники Мэй считают ее отставку неизбежной.

"Очевидно, что к этому все идет", — сказал источник в администрации премьер-министра.