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Times узнала о скорой отставке Мэй 

Газета.Ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Reuters
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на неназванного министра в британском правительстве.
По его словам, 22 марта британского премьера заставили назвать дату своей отставки. Собеседник газеты утверждает, что в британском правительстве 11 министров пришли к мнению, что Мэй должна покинуть свой пост.
"Конец близок. Она уйдет через десять дней", — сказал министр.
Издание отмечает, что даже ближайшие соратники Мэй считают ее отставку неизбежной.
"Очевидно, что к этому все идет", — сказал источник в администрации премьер-министра.
Ранее газета The Telegraph писала, что консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit.
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В мире , Европа , Тереза Мэй , ЕС , Daily Telegraph , Газета The Times , Великобритания
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