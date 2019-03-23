Украину предупредили о возможном срыве выборов

Послы стран «Большой семерки» (G7) обратились к главе МВД Украины с просьбой принять меры против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Письма подготовлены Группой поддержки G7 на Украине. В нее входят послы из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании. Как уточняет издание «Гордон», Авакавов подтвердил получение письма.