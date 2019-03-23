«После смены власти»: Зеленский рассказал о возвращении Крыма

Шоумен Владимир Зеленский выразил мнение, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в России . При этом артист заметил, что не знает, как инициировать этот процесс сразу после выборов на Украине и вообще — в ближайшем будущем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы по итогу выборов на Украине к власти пришел «президент мира, а не войны».

Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем — неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — сказал артист, оговорившись, что не знает, какие шаги нужно предпринять сразу после выборов 31 марта, чтобы это осуществилось.

Он также добавил, что на Украине необходимо создать русскоязычный канал для вещания в Донбассе и Крыму, который должен показывать «реальную украинскую жизнь», передает РИА «Новости»

Накануне Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык… Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием, у нас и так образовательная система сегодня так выстроена…», — указал актер.

Еще один претендент — нынешний президент Украины Петр Порошенко — в тот же день заявил о своей уверенности в победе, несмотря на низкий рейтинг — политик занимает третье место после Зеленского и экс-премьера Юлии Тимошенко

На вопрос о возможной победе другого кандидата глава государства ответил, что он «готов признать победу украинского народа». Однако он уточнил, что в своей победе уверен.

«Я буду делать все, чтобы день выборов прошел спокойно, чтобы выбор украинцев был защищен. Чтобы было сохранено единство и доверие к результатам голосования», — добавил Порошенко.

В ответ на это председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что украинский лидер Петр Порошенко не сможет честно победить на президентских выборах. По его словам, Порошенко продолжит «нагнетать истерию» для сохранения личной власти. Спикер парламента также добавил, что в президентской гонке на Украине Порошенко является аутсайдером.

Тимошенко со своей стороны заявила, что она не намерена покидать страну, если потерпит поражение на выборах.

«Я никогда не бежала из собственной страны и никогда бежать не буду», — заверила бывшая глава кабмина.

Также она рассказала, что во времена президентского срока Виктора Януковича ее за три дня предупредили о готовящемся аресте и предоставили «зеленый коридор» для выезда в другую страну, однако она отказалась покидать Украину.

Днем ранее Центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) Украины отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских граждан краткосрочными наблюдателями на выборах президента Украины.

Об этом сообщил представитель общественной организации по контролю за выборами «ОПОРА» Александр Клюжев, который присутствовал на заседании комиссии ЦИК Украины.

«Другие наблюдатели от этой организации («ОПОРА». — «Газета.Ru») были зарегистрированы», — подчеркнул Клюжев.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что украинские власти делают все, чтобы сохранить власть, поэтому ЦИК Украины отказал в регистрации россиян наблюдателями.

«Для Порошенко существует большая вероятность утраты власти, он будет цепляться за нее любыми способами… Готовятся массовые фальсификации, отсекаются наблюдатели из России», — добавила сенатор.

По ее словам, следующим шагом с украинской стороны станет подавление инакомыслия. Также парламентарий отметила, что заявления Украины по поводу страны-агрессора не имеют под собой никакой правовой основы.

По словам Зеленского, первым его шагом в случае избрания станет прекращение огня на востоке страны, и, по его мнению, без диалога с Россией решить проблему не удастся.

«Украина должна идти европейским путем. Но без налаживания нормальных отношений с Россией это не удастся», — в свою очередь заявили в окружении Тимошенко.

Стоит добавить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы по итогу выборов на Украине к власти пришел «президент мира, а не войны».

Представитель главы российского государства отметил, что «для Кремля однозначно лучше», чтобы к власти пришел трезво оценивающий реальность президент, «который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями», в том числе с Россией.