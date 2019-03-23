Трамп не указ: В ООН указали на статус Голанских высот

Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что спорную сирийско-израильскую территорию — Голанские высоты — следует признать за Израилем, не изменила позицию ООН по статусу данного района, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — сказал представитель ООН.

Москва также указала на приоритетность соответствующей резолюции перед какими бы то ни было другими заявлениями.

«Российская Федерация занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН», — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Искомое заявление президент США сделал накануне в твиттере, передает РИА «Новости»

«По прошествии 52 лет Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, это имеет решающее стратегическое значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности!» — написал американский лидер.

«В то время, когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент [США Дональд] Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп!» — написал израильский лидер в твиттере.

В Кремле в этой связи выразили надежду, что призыв американского лидера не возымеет никакой силы. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , подобные слова главы Белого дома могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности РФ ранее напомнил, что ситуация на Ближнем Востоке является сложной, и страны, участвующие в ее урегулировании, не должны провоцировать участников конфликта — отметил представитель Кремля.

Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер также заявила, что Берлин не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Она подтвердила, что Германия по-прежнему считает Голаны оккупированной Израилем сирийской территорией.

«Если государственные границы необходимо изменить, это должно быть сделано посредством мирных переговоров с участием всех вовлеченных сторон», — сказала немецкий политик.

Франция также указала, что если эта инициатива действительно будет реализована, то она будет противоречить нормам международного права.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал заявление «досадным». Он подчеркнул, что эти слова поставили Ближний Восток на грань нового кризиса.

«Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голанских высот была легитимизирована», — отметил турецкий лидер в ходе выступления на чрезвычайном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми и вовсе предупредил предупредил, что это может привести к «новому витку столкновений». Он подчеркнул, что Тегеран осуждает заявление Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем.

«Сионистский режим как режим оккупационный не имеет суверенитета ни над одной из арабских и исламских территорий. Необходимо быстро покончить с агрессией и оккупацией со стороны этого режима», — говорится в сообщении Касеми.

В МИД Ирана добавили, что Тегеран будет внимательно следить за всеми переменами и определит свою политическую линию по итогам консультаций с правительством Сирии и другими странами.

Представитель Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич также указала, что позиция ЕС по этому вопросу не изменилась — Европейский союз не собирается признавать Голанские высоты частью Израиля, невзирая на соответствующий призыв Трампа к мировой общественности.

«Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — пояснила дипломат.

МИД Сирии решительно осудило заявление Трампа. Как отмечается, слова американского лидера являются «безответственными».

«…Соединенные Штаты с их политикой…гегемонии и высокомерия, стали главным фактором напряженности на международной арене и угрозы международного мира и стабильности», — говорится в тексте сирийского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что высказывание главы США отражает поддержку агрессивного поведения.

Александр Шерин. Вряд ли призыв Трампа повлечет за собой какие-либо конкретные действия, но провокация налицо, считает первый зампред комитета по обороне Госдумы

«Думаю, Трамп делает подобные провокационные заявления, чтобы продемонстрировать мировому сообществу, что для него нет запретных тем. Он показывает, что может абсолютно спокойно говорить на любую тему», — приводит ФАН слова парламентария.

Что касается непосредственно Голанских высот, не исключено, что Трамп бросает пробный камень, чтобы использовать эту тему для торга в каких-то других вопросах, считает депутат.

«Для американцев Израиль — очень серьезный стратегический партнер на Ближнем Востоке. Их задача: максимально усиливать Израиль. Напомню, львиную долю израильского оборонного бюджета обеспечивают США», — пояснил член нижней палаты российского парламента.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии. Израиль занял эту территорию по итогам войны Судного дня (1973 год) и соглашения о разъединении войск. Миротворческие посты ООН действовали на Голанских высотах с 1974 года. Миссия была свернута в 2013 году после вторжения в регион террористов.