Украинский генерал рассказал о планах Порошенко работать в спецслужбах СССР

Президент Украины Петр Порошенко в студенческие годы изъявлял желание работать в советских спецслужбах. Об этом в эфире "4 канала" заявил генерал армии, экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Вместе с Порошенко попасть в спецслужбы планировал и экс-президент Грузии , бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили , рассказал генерал.

По его словам, Порошенко и Саакашвили с начала обучения в киевском Институте международных отношений рассматривались как возможные кандидаты для работы в спецслужбах, с ними поддерживались контакты, также проводилось их изучение.

"Они сами изъявили желание действительно работать в спецслужбах, даже когда я читал лекцию на факультете Международного права, подошел ко мне Саакашвили, а в целом, в институте, в перспективе, подошел сам Порошенко", — заявил Маломуж.

Нынешний украинский президент тогда сказал: "Я хотел бы работать (в спецслужбах. — Прим. ред.)", добавил генерал.

"Мы их изучали до последнего периода. Соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по "объективным причинам", Петр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины", — отметил он.

При этом Саакашвили прошел все испытания, однако после возращения в Грузию выбрал политическую карьеру, заключил генерал.

В 2014 году Порошенко подписал закон о люстрации власти. Комментируя свое решение, он написал в своем Twitter, что принятие люстрации очистит госаппарат страны «от агентов КГБ и верхушки партии регионов».

Маломуж работал в органах государственной безопасности СССР и Украины на оперативных и руководящих должностях, начиная с 1983 года. В период с 2005 по 2010 годы он был председателем Службы внешней разведки Украины.