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Порошенко захотел сэкономить с помощью НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 12 минут назад
Фото: ТАСС
Если Украина вступит в НАТО, то сможет сократить военные расходы, заявил президент страны Петр Порошенко.
Он выразил уверенность, что Киев сможет «получить план действий по членству в НАТО до 2023 года», в плане «будут записаны перечень шагов и дата», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина».
По словам Порошенко, Украине приходится «нести большие расходы на оборону» — 6% ВВП, у НАТО же норма составляет 2%, поэтому в НАТО Киев «будет иметь возможность втрое сократить расходы и направить их на социально-экономическое развитие».
Порошенко утверждает, что вступление в альянс повысит уровень безопасности в стране.
Напомним, Порошенко пообещал после выборов попроситься в НАТО.
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В мире , Армия , Петр Порошенко , НАТО , РИА Новости
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