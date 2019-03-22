Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот не изменился.
Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился, — цитирует РИА Новости Хака.
Как писал News.ru, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что РФ неизменно признаёт Голанские высоты за Сирией. Её комментарий прозвучал на фоне высказываний США о том, что следует признать эту землю израильской. По её мнению, изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН. Она также напомнила, что принадлежность Голан Сирии подтверждается резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года.