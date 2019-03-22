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ООН: статус Голанских высот остаётся неизменным 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Fredrik von Erichsen/dpa/Global Look Press
Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот не изменился.
Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился, — цитирует РИА Новости Хака.
Как писал News.ru, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что РФ неизменно признаёт Голанские высоты за Сирией. Её комментарий прозвучал на фоне высказываний США о том, что следует признать эту землю израильской. По её мнению, изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН. Она также напомнила, что принадлежность Голан Сирии подтверждается резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года.
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В мире , Ближний Восток , Фархан Хак , Мария Захарова , Генассамблея ООН , МИД , Совбез ООН , ООН , РИА Новости
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