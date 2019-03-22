Пока вы не уснули: что убило Началову, триумф Загитовой 

В Пенсионном фонде рассказали о россиянах с двумя пенсиями
Депутат Госдумы Андрей Барышев предложил предоставить право на получение двойной пенсии нетрудоспособным членам семей тех, кто принимал участие в ликвидации радиационной «Кыштымской аварии» в 1957 году.
«Газпром» признал американскую угрозу
Газпром впервые признал, что американский сжиженный природный газ угрожает его позициям в Европе, сообщает Reuters.
Борьба Загитовой и Медведевой: объявлена чемпионка мира
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию. Евгения Медведева завоевала бронзу ЧМ.
Трамп решил расширить территорию Израиля
Президент США заявил, что намерен признать Голанские высоты частью этого государства.
В ЕС приняли важное решение по Brexit
Лидеры 27 стран, остающихся в Евросоюзе, на саммите единогласно приняли решение в ответ на запрос Великобритании по отсрочке Brexit, сообщил главы Евросовета Дональд Туск.
Тимошенко отказалась "бежать" из Украины
Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что она не намерена покидать страну, если потерпит поражение на выборах.
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
16 марта Юлия Началова умерла после нескольких дней, проведенных в коме. Друживший с ней продюсер Леонид Дзюник сделал заявление о том, что послужило причиной смерти певицы.
Скабеева предложила себя в президенты Украины
Российская журналистка Ольга Скабеева предложила себя на должность президента Украины. Она пообещала, что «поднимет» украинские села и остановит войну в Донбассе.
Познер упрекнул женщин в мизогинии
Владимиру Познеру жаль женщин, но о войне полов он говорит очень однобоко, вглубь не копает.