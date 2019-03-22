Порошенко заступился за посла США на Украине

"…я хотел бы отметить важную роль посла США на Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений и отмечаю, что она…имеет полную мою поддержку", — заявил Порошенко.

Украинский лидер добавил, что отношения между Украиной и США никогда еще не были настолько эффективными.

По данным агентства, заявление Порошенко последовало после скандального интервью генпрокурора Юрия Луценко американскому телеканалу Hill.tv. По словам Луценко, Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование, на что чиновник ответил, что это недопустимо. В США не подтвердили заявления Луценко.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел дополнительные санкции против России.