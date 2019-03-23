«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников

Порошенко выразил недовольство поездкой Медведчука и Бойко в Москву

Алексей Миллер. Накануне стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с украинскими политиками в своей резиденции в Горках. Во встрече также принимал участие председатель правления «Газпрома»

«Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы, что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у Путина? — задался вопросом Порошенко.

Он также напомнил, что „Москва слезам не верит“ и упрекнул Медведчука и Бойко в стремлении снова посадить страну на „российскую газовую иглу“ и предать ее интересы.