«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников

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Порошенко выразил недовольство поездкой Медведчука и Бойко в Москву 

Рамблер + ещё 20 27 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за то, что они «побежали к Путину». Такими словами он описал их визит в Москву, сообщает РИА Новости.
Накануне стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с украинскими политиками в своей резиденции в Горках. Во встрече также принимал участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы, что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у Путина? — задался вопросом Порошенко.
Он также напомнил, что „Москва слезам не верит“ и упрекнул Медведчука и Бойко в стремлении снова посадить страну на „российскую газовую иглу“ и предать ее интересы.
»Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас», — сказал он.
В мире , Видео , Политика , Украина , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Газпром , РИА Новости
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