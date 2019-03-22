Коломойский заявил, что не финансирует Зеленского и Тимошенко

"Финансовую поддержку можете сразу отвергать. Даже если бы я хотел финансово поддержать, то не смог бы, потому что ограничен из-за заморозки активов Высоким судом Лондона", — сказал олигарх в интервью Би-би-си.

Он также заявил, что не оказывает никакого влияния на Зеленского. "Не может человек с низким интеллектом и более низкой эрудицией влиять на более умного и талантливого. Поэтому я могу сказать, что он достаточно самостоятельный, даже полностью самостоятелен", — отметил Коломойский.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы нынешний президент Петр Порошенко победил на выборах, добавив, что его "первый срок — это пять лет разочарований из-за его правления". В частности, бизнесмен раскритиковал политику власти в сфере свободы слова. По его словам, "таких позорных попыток узурпировать телепространство, которые происходят при Порошенко, такого даже при Януковиче и Кучме не было, — чтобы звонили журналистам, давали "темники" из администрации, о чем говорить, о чем не говорить, как показывать". При этом, по его мнению, будет "однозначно лучше", если на выборах выиграет Юлия Тимошенко, "но нужно давать дорогу молодым".

Олигарх и кандидаты

Выборы на Украине состоятся 31 марта. Согласно последним опросам, среди кандидатов лидирует Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 22,6% опрошенных. Второе и третье место делят Юлия Тимошенко (13,3%) и действующий президент Петр Порошенко (11,5%). На четвертом месте и пятом местах — лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (8,2%) и представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко (8%).

Украинские СМИ называют Зеленского креатурой Коломойского, с телеканалом которого "1+1" тесно сотрудничает возглавляемая новоявленным политиком студия "Квартал-95". Недавно СМИ распространили также запись телефонного разговора Коломойского с Тимошенко, в котором наблюдатели усмотрели доказательство финансирования олигархом предвыборной кампании главы "Батькивщины".