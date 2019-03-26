Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Ведомство отметило, что Москва ранее неоднократно указывала на абсолютно надуманный характер обвинений, которые в итоге так и не подтвердились. Вывод доклада "просто не мог быть иным", отметили в МИД.
"Политическая мотивированность этих дел настолько очевидна, что их невозможно охарактеризовать иначе как позор американской юстиции", — говорится в заявлении министерства. Москва рассчитывает на то, что Вашингтон теперь наберется смелости признать факт отсутствия "сговора" и официально назовет злобной клеветой все инсинуации по данной теме.
Напомним, специальный прокурор США Мюллер, который возглавлял инициированное в Штатах расследование, не сумел найти никаких доказательств "сговора", который якобы существовал между Москвой и хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Сам американский лидер оценивал происходящую шумиху вокруг этого надуманного дела, как "охоту на ведьм".